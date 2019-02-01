Генпрокуратура хочет разгадать причину гибели группы Дятлова

Шестьдесят лет спустя после гибели в феврале 1959 года на Северном Урале группы туристов во главе с Игорем Дятловым Генеральная прокуратура РФ решила попытаться установить истинную причину трагедии. Об этом, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, прокуратура Свердловской области уже в сентябре прошлого года начала проверку причин гибели группы. Наиболее вероятны три версии: лавина, так называемая снежная доска или ураган. Криминальная версия, по мнению Куренного, исключается.

Он также напомнил, что уголовное дело, возбужденное по факту гибели студентов, было прекращено в мае 1959 года, а само дело до 70-х годов прошлого века было засекречено. История стала одной из главных загадок ХХ века. Чтобы разгадать ее, прокуратура в том числе планирует провести девять экспертиз для установления обстоятельств и причин гибели группы Дятлова, сообщил Александр Куренной.