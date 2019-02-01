Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей

Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.

Хотя у компании на оплату штрафа было еще время до 20 февраля.

Следующий штраф за это нарушение может быть уже 700 тысяч рублей, если Google не станет выполнять требования российского закона. Все операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы, где выложена запрещенная в России информация.