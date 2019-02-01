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01.02.2019 11:13
Рубрика: Экономика

Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей

Текст: Татьяна Шадрина

Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.

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Хотя у компании на оплату штрафа было еще время до 20 февраля.

Следующий штраф за это нарушение может быть уже 700 тысяч рублей, если Google не станет выполнять требования российского закона. Все операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы, где выложена запрещенная в России информация.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Google
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