Госдеп США направит спрецпредставителя в Сеул на переговоры с КНДР

Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн отправится третьего февраля в Республику Корея. В Сеуле запланированы его переговоры с представителями КНДР, а также МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба госдепа. В рамках визита планируется обсудить дальнейшие шаги по "окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", а также выполнение обязательств, которые были даны лидерами США и Северной Кореи в Сингапуре, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что место и время его второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже определены. Однако данная информация пока хранится в тайне от широкой общественности. По словам главы Белого дома, официальное заявление на этот счет будет сделано на следующей неделе.

По некоторой информации, Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в конце февраля на территории одного из азиатских государств. Некоторые СМИ сообщали, что стороны в качестве возможного места для переговоров могли выбрать Вьетнам.

Напомним, в первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня. Стороны договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове.