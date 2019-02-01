Instagram удалил пост Симоньян о помощи раненому ополченцу из ДНР

Соцсеть Instagram признала "несоответствующим стандартам сообщества" пост главреда RT Маргариты Симоньян, в котором она просила подписчиков оказать помощь раненому донбасскому ополченцу.

Об этом рассказала сама Симоньян. По ее словам, Instagram не стал объяснять причины удаления фото, но пригрозил заблокировать аккаунт, если вновь будут нарушены правила соцсети.

Как уточняет RT, в посте призывалось помочь Мусе Умаханову из самопровозглашенной ДНР, он был ранен в бою в 2016 году. Сейчас мужчина наполовину парализован и передвигается с помощью инвалидной коляски.