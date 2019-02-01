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01.02.2019 15:04
Рубрика: Общество

Instagram удалил пост Симоньян о помощи раненому ополченцу из ДНР

Соцсеть Instagram признала "несоответствующим стандартам сообщества" пост главреда RT Маргариты Симоньян, в котором она просила подписчиков оказать помощь раненому донбасскому ополченцу.

Фото: depositphotos
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Об этом рассказала сама Симоньян. По ее словам, Instagram не стал объяснять причины удаления фото, но пригрозил заблокировать аккаунт, если вновь будут нарушены правила соцсети.

Как уточняет RT, в посте призывалось помочь Мусе Умаханову из самопровозглашенной ДНР, он был ранен в бою в 2016 году. Сейчас мужчина наполовину парализован и передвигается с помощью инвалидной коляски.

Общество СМИ и соцсети
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