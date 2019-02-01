Иран недоволен медлительностью Евросоюза в реализации СВПД

Исламская Республика расценивает как положительный шаг создание Францией, Германией и Великобританией совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, однако призывает Евросоюз в сжатые сроки приступить к практической реализации своих обязательств перед Тегераном, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми.

"Считаем, что недавнее решение ЕС зарегистрировать и объявить о создании специального финансового механизма для торговли с Ираном является первым шагом европейцев в выполнении взятых на себя обязательств в отношении нашей страны" ,- говорится в распространенном заявлении МИД ИРИ.

В то же время в Тегеране отмечают, что создание INSTEX "стало запоздалой мерой" Евросоюза для компенсации экономических потерь Ирана от одностороннего выхода США в мае 2018 года из СВПД.

"Иран ожидает полное выполнение ЕС своих обязательств в максимально сжатые сроки, чтобы обеспечить экономические интересы иранского народа, вытекающие из СВПД", - подчеркнул Касеми.

Он также отметил готовность властей ИРИ продолжать конструктивный диалог с Евросоюзом на основе взаимоуважения и обеспечения взаимных интересов.

Напомним, накануне главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании INSTEX - совместного механизма расчетов с Ираном для обхода экстерриториальных санкций США. На первоначальном этапе INSTEX будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранской экономике секторах - фармацевтическая и сельскохозяйственная продукция, а также медицинское оборудование. Штаб-квартира компании будет находиться в Париже.