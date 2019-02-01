История творчества и любви блистательной Екатерины Максимовой

1 февраля исполняется 80 лет со дня рождения выдающейся русской балерины Екатерины Максимовой. Коллеги сравнивали эту маленькую хрупкую женщину со стальной пружинкой, зрители воспевали ее легкость, воздушность, изящество и искренность танца. Она танцевала на сцене Большого театра все главные роли в классических балетах. 1 февраля на исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт к 80-летию со дня рождения Екатерины Максимовой, подготовленный ее партнером на сцене и в жизни Владимиром Васильевым, с которым балерина танцевала всю свою творческую жизнь, Это был великий балетный дуэт ХХ века. "Если когда-нибудь двое были рождены для танца - то это Максимова и Васильев", - писала газета The New York Times.

Началась история этого невероятного союза в далеком 1949 году, когда мама Кати Максимовой Татьяна Густавовна и мама Володи Васильева Татьяна Яковлевна привели своих детей поступать в балетное училище Большого театра. И обоих приняли: они оказались в одном классе (класс Елизаветы Павловны Гердт). Максимова впервые вышла на эту сцену, которой отдаст потом тридцать лет жизни, еще в первом классе училища. А вскоре ей доверили балетную роль в "Золушке" - "птички" в свите феи Весны.

"На зачетном уроке по классическому танцу в первом классе… Катя Максимова танцевала отвернувшись от своего партнера Володи Васильева. "Катя! Поверни голову к партнеру", - сказала Маргарита Васильевна Васильева. Катя скосила глаза, но головы не повернула. На обсуждении класса Маргарита Васильевна говорила: "Общение мальчиков с девочками в парных танцах вообще дается трудно. Максимова, например, не хотела вставать с Володей, все время его передразнивала".

С годами пройдет", - уверенно сказала Елизавета Павловна Гердт" (из воспоминаний С.Холфиной "Мастера русского балета").

Последнее выступление артистки состоялось в день ее 60-летия, 1 февраля 1999 года - в минибалете "Сады Вилландри" на музыку Шуберта.

В день памяти Екатерины Максимовой "РГ" вспоминает ее лучшие роли.

"Щелкунчик"

Первую большую роль балерина исполнила на сцене Большого театра в 1962 году - дебютировала в "Щелкунчике" Петра Чайковского (хореография В. И. Вайнонена), в балете, который потом танцевала многие годы. В 1966 году "Щелкунчику" придал свежесть юный хореограф Юрий Григорович, и роль Маши-принцессы вновь исполняла Екатерина Максимова, создав благодаря своему артистизму незабываемый образ. Именно после этой роли к юной балерине пришел громкий успех. И именно с этой ролью Максимова-ученица хореографической школы завоевала свою первую золотую медаль на Всесоюзном конкурсе артистов балета в 1957 году.

"Бахчисарайский фонтан"

Две роли Екатерина Максимова исполняла после прославленной балерины Галины Улановой: партию Марии в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева и Жизель в одноименном балете Адана. В "Бахчисарайском фонтане" Максимова, отталкиваясь от образа Марии, созданного Улановой, добавила свои краски: в ее исполнении героиня получилась более эмоциональная и доверчивая.

"Жизель"

Над образом Жизель Екатерина Максимова работала под чутким руководством самой Улановой, которая видела большой талант юной балерины. Жизель принесла Максимовой славу, успех и любовь зрителей, а критики положительно отзывались о совместной работе Галины Улановой и ее ученицы. Прекрасный результат отметил еще один учитель Максимовой Асаф Мессерер: "Для многих выдающихся русских балерин Жизель была ролью особенной и как бы стояла особняком в репертуаре. Это была роль высших взлетов, роль - выплеск сокровенных чувств. Старая история обманутой любви - "любви сильнее смерти" - становилась откровением в исполнении Екатерины Максимовой. Танцовщице удается труднейшая задача: воссоединить в один образ Жизель первого действия - живую, любящую девушку, и Жизель второго действия - виллису, тень, дух".

"Петрушка"

На сцене Большого театра в 1964 году в "Петрушке" Игоря Стравинского (хореография М. Фокина, ред. К. Боярского) блистали Владимир Васильев и Екатерина Максимова - первые исполнители партий Балерины и Петрушки в Большом. Премьера "потешного" балета, рожденного и прославившегося за границей, прошла на сцене Государственного Кремлевского дворца в костюмах и декорациях Александра Бенуа.

В дуэте с Владимиром Васильевым Екатерина Максимова работала и с современными хореографами. Екатерина Максимова исполняла роли Жанны ("Пламя Парижа" Асафьева), Золушки (балет Прокофьева, хореография Р. Захарова), Джульетты ( "Ромео и Джульетта", Прокофьева в хореографии Л. Лавровского), Катерины ( "Каменный цветок" Прокофьева в постановке Ю. Григоровича), и многие другие.

Васильев и Максимова стали по-настоящему легендарным дуэтом: для них ставил Морис Бежар, режиссер Франко Дзеффирелли пригласил их в фильм-оперу "Травиата". Владимир Васильев признавался, что, возможно, секрет их долгой и счастливой совместной жизни (а до полувека вместе им не хватило всего одного года) заключался в том, что Екатерина была по жизни стайером, а он - спринтером.

Кстати

Из воспоминаний Владимира Васильева:

"Любовь вливалась в меня так долго, что пожар уже не затушить…"

"Скоро, скоро, совсем скоро закончится наш девятилетний срок пребывания в этих стенах. Скоро мы станем артистами… Но для меня наступает период, когда все мои мысли, чувства, желания, надежды связаны только с одним именем - Катя. Когда это началось - не помню. Ведь все эти девять лет мы учились в одном классе, на общеобразовательных предметах слушали одних и тех же педагогов, парты наши разделял только узкий проход, в репетиционных залах, если ставили в пары, танцевали рука об руку, нога в ногу. В компании на днях рождения тоже часто бывали вместе. Она мне нравилась всегда: ладная, маленькая, худенькая, с очень милыми чертами лица, живыми глазами, слегка курносым носиком, небольшим ртом и пухлыми губками. Ну нравилась и нравилась, и вдруг…

Я ни о чем не думаю, кроме нее. И днем, и ночью, каждую минуту я хочу только одного: видеть ее, смотреть в ее глаза, дотрагиваться до ее рук, прижаться к ней и держать в своих руках, не уставая. Я провожаю ее домой и жалею, что дом так близко: от театра до Брюсовского переулка всего-то совсем немного. И потом весь вечер, всю ночь думаю только о ней и мечтаю, мечтаю, мечтаю. Бог мой, каких усилий мне стоит в школе не показывать вида, что я люблю ее, холодно смотреть на нее, неловко шутить с другими и постоянно выказывать свое безразличие. Любовь вливалась в меня так долго, что пожар уже не затушить. А пламя становится все жарче!..

Два года продолжаются мои муки и в театре: за это время многое изменилось…Я люблю, и честолюбие мое во сто крат еще больше: я должен стать солистом, хорошим танцовщиком, чтобы она, Катя, которая сразу же стала танцевать сольные партии, поняла: я не менее талантлив, чем она, и меня любят и ценят в театре очень многие…

…с Катей мы в 1961 году расписались в том самом ЗАГСе, что чуть сбоку от Павелецкого вокзала на Кожевнической улице… Расписались и отправились каждый в свою квартиру: она - в Брюсовский, а я - на Осипенко. Отправились по двум причинам: первая - не было у нас своей комнаты, вторая - на следующий день была премьера балета "Лесной песни", в котором мы были заняты в разных составах. А еще через день мы, счастливые, теперь уже как муж и жена, улетели в Париж на премьеру фильма "СССР с открытым сердцем".