Юрист: Легкоатлеты из РФ могут выиграть апелляции в индивидуальном порядке

Спортивный юрист Артем Пацев оценил шансы российских легкоатлетов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил, удачно опротестовать решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

По его словам, спортсмены могут подать апелляции в индивидуальном порядке. В таком случае у них будет шанс на удачный исход.

"Почему им нужно подать апелляции в индивидуальном порядке? Потому что дела рассматривали разные арбитры", - поделился Пацев своим мнением с ТАСС.

"Но для меня остается непонятным - если дела рассматривали единоличные арбитры, не обсуждавшие между собой деталей дел, в разное время, почему мы видим единый релиз? Ведь одни дела рассматривались в августе, а другие в ноябре".

Напомним, в число виновных попали в том числе прыгун в высоту, олимпийский чемпион-2012 в Лондоне Иван Ухов и чемпионы мира-2013 Татьяна Белобородова (Лысенко, метательница молота) и Светлана Школина (прыгунья в высоту).

Решение CAS можно обжаловать в течение трех недель.