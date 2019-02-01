Кандидата в президенты Украины облили зеленкой

Кандидата в президенты Украины от "Оппозиционного блока - партии мира и развития" Александра Вилкула в пятницу облили зеленкой в Бердянске. Вилкул вместе с охраной пытался попасть в здание ДК "Софит", где он планировал провести встречу с избирателями.

Однако вход в здание был заблокирован радикалами, которые держали в руках плакаты с русофобскими лозунгами и пытались помешать политику попасть в зал, сообщает издание "Про Бердянск". Один из этих молодых людей на входе в ДК облил Александра Вилкула зеленкой.

По данным полиции Запорожской области, правонарушителем оказался местный житель 1985 года рождения, который был доставлен в отделение полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сам кандидат в президенты на встречу с избирателями так и не попал, он сразу же покинул место происшествия на автомобиле.