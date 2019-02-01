Комментарий: Китай и США вновь приступили к поиску решения торговых проблем

31 января в Вашингтоне завершился новый раунд китайско-американских торговых переговоров. В ходе переговоров, которые продлились два дня, стороны на основе аргентинского консенсуса лидеров двух стран обсудили широкий круг актуальных проблем, касающихся торгового баланса, технологий, защиты интеллектуальной собственности, торговых барьеров, не связанных с проблемами тарифов, а также торговлю услугами, сельскохозяйственной продукцией, механизмы реализации соглашений и темы, интересующие китайскую сторону. Стороны провели откровенное, детальное и плодотворное обсуждение, разработали график и "дорожную карту" для проведения следующих консультаций.

Успех в переговорном процессе стоил больших усилий. Однако позитивные сигналы американцев показали, что они надеются на их успех. Так, Белый дом сразу же после прибытия китайской переговорной группы в США опубликовал приветственное заявление, а после переговоров президент Дональд Трамп провел встречу с главой китайских переговорщиков, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. На встрече американский лидер отметил, что американские представители прибудут в Китай для проведения нового раунда консультаций в середине февраля. Д. Трамп также выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская сторона расширит импортное присутствие американской сельхозпродукции, энергетических, промышленных товаров, а также американской сферы услуг. Конечно же, это в первую очередь расширит ассортимент для китайских потребителей. Но в то же время Китай не собирается идти на компромисс по принципиальным вопросам, касающимся национальных интересов, идеологии и госбезопасности. Вместе с тем, такие темы, как повышенное внимание к защите интеллектуальной собственности, расширение рыночного доступа, на которые "сетовала" американская сторона, идут в русле общего курса реформ и открытости, который Китай будет продолжать, вне зависимости от торговых проблем с США.

На переговорах Китай выразил свое стремление к содействию высокоэффективному экономическому развитию, а американская сторона пообещала уделять внимание озабоченностям Китая. В то же время обе стороны подчеркнули, что от слов надо приступить к делу. Реализация заявленных мер видится сторонам важнее, чем любые планы. Между тем, Китай никогда не отступал от своих обязательств. За 17 лет членства в ВТО Китай выполнил три заявленных обязательства, касающихся торговли товарами, торговли услугами и интеллектуальной собственности, что высоко оценил бывший генеральный директор ВТО Паскаль Лами.

В нынешней ситуации китайско-американских торгово-экономических трений Китай всегда активно стремился уладить противоречия и выполнял свои обязательства. Вызывает сожаление, что американская сторона уже отступала от заявленных обещаний. В Китае полагают, что для реальной реализации договоренностей, стороны должны на основе взаимоуважения быть последовательными в словах и в делах. Следует заметить, что на нынешних переговорах стороны достигли принципиального консенсуса в отношении рамок и основных аспектов работы двустороннего механизма по реализации договоренностей, что станет гарантией их согласованных действий.

Фактически нынешний раунд китайско-американских консультаций и их успех - это благоприятная возможность для американской стороны превратить кризис в шансы для развития. С середины октября прошлого года американские биржи продолжало "штормить", индекс менеджеров по закупкам (PMI-показатель делового климата в стране) в обрабатывающей промышленности в декабре упал до двухлетнего минимума. Бюджетное управление Конгресса США недавно заявило, что если американские таможенные пошлины останутся на нынешнем уровне, то в ближайшее десятилетие, американская экономика будет терять ВВП на 0,1 процентного пункта в год.

В Китае считают, то кризис и шансы на развитие связаны между собой, при определенных условиях кризис может стать началом более активного движения в позитивном направлении. Если Китай и Соединенные Штаты продолжат движение в едином ключе, то в ходе реализации договоренностей лидеров двух стран непременно появятся новые возможности и шансы для обоюдного и взаимовыгодного развития.

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