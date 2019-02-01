Комментарий: Китай и США вновь приступили к поиску решения торговых проблем

Новости

Власти: В сгоревшем ТЦ Кизляра нарушались нормы безопасности 14:43
Владивостокцы заночевали в очереди на запись детей в первый класс 14:43
Минск возглавил рейтинг популярных зарубежных городов для поездок на выходные 14:40
Установлен шестой фигурант дела Арашукова о хищении газа 14:32
Археологи подняли сотни артефактов из священного озера майя Петен-Ица 14:28
На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись семь машин 14:26
Омичке с паспортом СССР выдали новый документ 14:13
В Кремле прокомментировали информацию о продаже золота Венесуэлы 14:11
СКР возбудил дело по факту смерти северодвинца в украинской колонии 14:11
В Пермском крае на улице нашли голову пропавшего мужчины 14:10
В аэропорту Махачкалы задержали коров 14:10
В Ярославле упавший с крыши снег травмировал трех женщин 14:06
РФ и Южная Корея выступили за выработку норм поведения в киберпространстве 14:01
Песков пояснил слова Путина о защите прав верующих 13:56
ЦБ оценил влияние новогоднего роста цен на инфляционные ожидания 13:55
Аномальное тепло придет в Москву на выходных 13:55
В Кузбассе на бетонном заводе погибли двое рабочих 13:51
В московском метро подросток попал под поезд и выжил 13:50
Путин продолжит работу с участниками Совбеза после заседания 13:45
Стартовала досрочная подписная кампания на газеты и журналы 13:44
Сергей Собянин назвал фестивали, которые пройдут в этом году в Москве 13:41
Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал 13:38
В Керченском проливе российские спасатели эвакуируют моряка с Украины 13:38
На Кубани за убийство журналистки ее экс-супругу дали почти 12 лет 13:34
На Новгородчине главу ДК задержали за гибель ребенка в люке 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 13:50
Рубрика: В мире

Комментарий: Китай и США вновь приступили к поиску решения торговых проблем

31 января в Вашингтоне завершился новый раунд китайско-американских торговых переговоров. В ходе переговоров, которые продлились два дня, стороны на основе аргентинского консенсуса лидеров двух стран обсудили широкий круг актуальных проблем, касающихся торгового баланса, технологий, защиты интеллектуальной собственности, торговых барьеров, не связанных с проблемами тарифов, а также торговлю услугами, сельскохозяйственной продукцией, механизмы реализации соглашений и темы, интересующие китайскую сторону. Стороны провели откровенное, детальное и плодотворное обсуждение, разработали график и "дорожную карту" для проведения следующих консультаций.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Успех в переговорном процессе стоил больших усилий. Однако позитивные сигналы американцев показали, что они надеются на их успех. Так, Белый дом сразу же после прибытия китайской переговорной группы в США опубликовал приветственное заявление, а после переговоров президент Дональд Трамп провел встречу с главой китайских переговорщиков, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. На встрече американский лидер отметил, что американские представители прибудут в Китай для проведения нового раунда консультаций в середине февраля. Д. Трамп также выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская сторона расширит импортное присутствие американской сельхозпродукции, энергетических, промышленных товаров, а также американской сферы услуг. Конечно же, это в первую очередь расширит ассортимент для китайских потребителей. Но в то же время Китай не собирается идти на компромисс по принципиальным вопросам, касающимся национальных интересов, идеологии и госбезопасности. Вместе с тем, такие темы, как повышенное внимание к защите интеллектуальной собственности, расширение рыночного доступа, на которые "сетовала" американская сторона, идут в русле общего курса реформ и открытости, который Китай будет продолжать, вне зависимости от торговых проблем с США.

На переговорах Китай выразил свое стремление к содействию высокоэффективному экономическому развитию, а американская сторона пообещала уделять внимание озабоченностям Китая. В то же время обе стороны подчеркнули, что от слов надо приступить к делу. Реализация заявленных мер видится сторонам важнее, чем любые планы. Между тем, Китай никогда не отступал от своих обязательств. За 17 лет членства в ВТО Китай выполнил три заявленных обязательства, касающихся торговли товарами, торговли услугами и интеллектуальной собственности, что высоко оценил бывший генеральный директор ВТО Паскаль Лами.

В нынешней ситуации китайско-американских торгово-экономических трений Китай всегда активно стремился уладить противоречия и выполнял свои обязательства. Вызывает сожаление, что американская сторона уже отступала от заявленных обещаний. В Китае полагают, что для реальной реализации договоренностей, стороны должны на основе взаимоуважения быть последовательными в словах и в делах. Следует заметить, что на нынешних переговорах стороны достигли принципиального консенсуса в отношении рамок и основных аспектов работы двустороннего механизма по реализации договоренностей, что станет гарантией их согласованных действий.
Фактически нынешний раунд китайско-американских консультаций и их успех - это благоприятная возможность для американской стороны превратить кризис в шансы для развития. С середины октября прошлого года американские биржи продолжало "штормить", индекс менеджеров по закупкам (PMI-показатель делового климата в стране) в обрабатывающей промышленности в декабре упал до двухлетнего минимума. Бюджетное управление Конгресса США недавно заявило, что если американские таможенные пошлины останутся на нынешнем уровне, то в ближайшее десятилетие, американская экономика будет терять ВВП на 0,1 процентного пункта в год.

В Китае считают, то кризис и шансы на развитие связаны между собой, при определенных условиях кризис может стать началом более активного движения в позитивном направлении. Если Китай и Соединенные Штаты продолжат движение в едином ключе, то в ходе реализации договоренностей лидеров двух стран непременно появятся новые возможности и шансы для обоюдного и взаимовыгодного развития.

Материал предоставлен Инфослужбой приложения "Россия-Китай: главное"

В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России проиндексирован ряд социальных выплат
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
В Кизляре сгорели два торговых центра
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы