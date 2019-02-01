Конгресс может запретить полный вывод войск из Сирии и Южной Кореи

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США внесены два законопроекта, которые ограничивают возможности президента Дональда Трампа по выводу американских войск из Сирии и Южной Кореи.

Об этом сообщила газета The Hill, уточнив, что над документами работала группа конгрессменов, в которую вошли как демократы, так и республиканцы.

Законопроект, касающийся Сирии, предусматривает запрет на использование Пентагоном средств для сокращения присутствия США в САР до 1,5 тысячи или меньшего числа военных. Подчеркивается, что минобороны США не может использовать средства пока "госсекретарь, глава Пентагона и директор национальной разведки не ответят на вопросы законодателей", - цитирует ТАСС.

Аналогичный законопроект касается сокращения присутствия США в Южной Корее. По замыслу законодателей, число американских военнослужащих в этой стране должно превышать 22 тысячи.

Пока неизвестно, поддержаны ли эти инициативы в Конгрессе. Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл представил в Конгрессе поправку, которая предостерегает США от стремительного вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

Между тем, в четверг глава Белого дома озвучил условия, при которых США готовы вывести свои войска из Афганистана. По словам Трампа, это будет сделано только после достижения мирных договоренностей по урегулированию в стране.