Косачев: США хотят разрабатывать вооружения, нарушающие ДРСМД

Заявление Трампа о намерении "разрабатывать варианты собственного военного ответа" России на якобы нарушения ею Договора по РСМД, собственно, и есть самое простое объяснение, ради чего все затевалось, и почему была сделана ставка на разрушение столь важного договора в сфере безопасности: Америке очень хочется разрабатывать новые системы вооружений, нарушающие этот договор, но нужно было представить этот шаг в качестве "ответного". Классическая схема: обвинение - отказ от обсуждения - ультиматум - "ответ" (то есть - изначально запланированное действие).

ДРСМД просто мешал Вашингтону, как любой документ, который ограничивает ее действия и грандиозные планы по достижению абсолютного военного превосходства над любыми противниками. Под крики о "российской угрозе" и обвинения в адрес России США превратились в самый серьезный вызов для глобальной безопасности со времен Второй мировой войны.

Тут же последовавшее заявление НАТО в поддержку опасных действий США в связи с якобы невыполнением ДРСМД Россией должно, наконец, показать любому европейцу, что альянс более не обеспечивает безопасность Европы, а служит исключительно интересам США. Для России же вывод тоже неутешителен: судя по всему, в Брюсселе у нас более нет адекватного и полноправного партнера для переговоров по темам безопасности.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.