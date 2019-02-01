Косачев: США хотят разрабатывать вооружения, нарушающие ДРСМД

ДРСМД просто мешал Вашингтону, как любой документ, который ограничивает ее действия и грандиозные планы по достижению абсолютного военного превосходства над любыми противниками. Под крики о "российской угрозе" и обвинения в адрес России США превратились в самый серьезный вызов для глобальной безопасности со времен Второй мировой войны.
Тут же последовавшее заявление НАТО в поддержку опасных действий США в связи с якобы невыполнением ДРСМД Россией должно, наконец, показать любому европейцу, что альянс более не обеспечивает безопасность Европы, а служит исключительно интересам США. Для России же вывод тоже неутешителен: судя по всему, в Брюсселе у нас более нет адекватного и полноправного партнера для переговоров по темам безопасности.
Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.