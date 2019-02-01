Косачев: США могут начать разработку нарушающих ДРСМД вооружений

В течение полугода Вашингтон может начать разработку вооружений, нарушающих договор по РСМД, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал РИА Новости сообщения западных СМИ о том, что США могут в ближайшее время заявить о приостановке своих обязательств по договору. Документ обязывает участников за шесть месяцев сообщить другим подписантам о намерении выйти из него.

Косачев напомнил, что позицию Вашингтона безоговорочно поддержали только Великобритания и Украина, остальные - либо с оговорками, либо не поддержали. В связи с чем США нужно время на работу с союзниками.

Сенатор полагает, что до даты выхода из договора США могут разрабатывать и разворачивать средства, запрещенные договором о РСМД.

"Требуется время для того, чтобы провести техническую разработку таких систем, прежде чем приступить к их производству и тем более развертыванию, что запрещено", - пояснил он и добавил, что остановить этот процесс смогут только коллективные усилия России, ее союзников, нейтральных стран и союзников США.