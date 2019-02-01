Лисенок Лесик отправил в Олимпийские комитеты почтовые марки II Евроигр

Сразу четыре почтовые марки, посвященные предстоящему мультиспортивному форуму в белорусской столице летом этого года, смогут обогатить коллекцию европейских филателистов. Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и "Белпочта" презентовали их 1 февраля, сообщает БЕЛТА.

"Гашение первого дня официальных марок II Европейских игр - знаменательное событие для дирекции и всех людей, кто задействован в подготовке игр. В первую очередь, мы рассматриваем их не как инструмент почтовой оплаты, а как средство продвижения спортивного форума. Марки скоро разлетятся по Европе, и станут вестниками яркого спортивного события", - убежден директор фонда Георгий Катулин.

В мероприятии приняли участие и заместитель министр спорта и туризма Александр Барауля, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко и даже талисман предстоящих баталий - лисенок Лесик. Именно он и отправил первые открытки-приглашения с новыми марками в национальные олимпийские комитеты.

Кстати, дизайн марок разработала белорусская художница Марина Витковская. На них изображены атлеты, выступающие в разных видах спорта, официальный логотип и слоган II Европейских игр. Марки, размер которых 40х20 мм, напечатаны тиражом 120 тысяч экземпляров. В листах находится по четыре марки и одному купону, уточняет агентство.