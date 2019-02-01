Лукашенко: Ломать систему образования Беларуси нельзя

Эволюционный подход к дальнейшему совершенствованию образовательной системы в стране белорусский руководитель считает в нынешней ситуации самым оптимальным. Ломать сложившуюся систему образования нельзя, но совершенствовать необходимо, заявил 1 февраля Александр Лукашенко, заслушав доклад о перспективах развития национальной системы просвещения, передает его пресс-служба.

Напомнив, что к вопросам образования руководство страны обращается регулярно, президент на этот раз решил, по его выражению, "сам убедиться, насколько реализуются решения" в данной сфере. В то же время он уточнил, что "реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя", - категорически определил повестку диалога с экспертным сообществом Лукашенко.

Из школьных программ, по его мнению, необходимо убирать все лишнее и приводить их в соответствие с требованиями современной жизни. "И критерием здесь станет действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний", - сказал президент. Он рассказал и о своем отношении к учебникам, подчеркнув, что их также необходимо обновлять в соответствии с новыми программами. "Учебники - это икона, это святое. Я как педагог по образованию отношусь к учебнику, как к иконе даже в современной жизни", - пояснил свой взгляд на проблему оратор. Такие же подходы, уточнил он, должны применяться и к вузовским пособиям. Правда, добавил Лукашенко, "студент должен сам уметь искать знания, начиная от учебников и заканчивая интернетом, монографиями, научными работами. Но все равно учебник - основное, это книга, на основании которой студент ориентируется в материале", - резюмировал президент.

В то же время глава государства не исключил, что при совершенствовании системы образования в школах и вузах придется отказаться от некоторых аспектов. "И двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному. Так, мы договорились, будем действовать в образовании". В связи с этим, напомнил президент, он поручал усилить ориентированную подготовку, сократить сроки обучения в вузах по многим дисциплинам, обновить учебные программы и учебники. Кроме того, он потребовал определиться с необходимым количеством обучаемых в высших учебных заведениях.

Однако белорусский лидер пояснил, что это поручение не распространяется на экспорт учебных услуг, который приносит стране немалые деньги. Ведь система белорусского образования очень востребована. Лукашенко напомнил, что в настоящее время молодежь из "108 стран обучается в Беларуси, около 25 тысяч человек. Это здорово", - эмоционально отметил он.

Остановился президент и на особенностях обучения в бакалавриате и магистратуре. По его мнению, студент должен уходить из вуза уже полностью подготовленным специалистом. "Я категорически запрещаю подобным образом строить систему образования. Человек окончил вуз, получил высшее образование - иди и работай. Я не против магистратуры, но туда должны идти самые способные и желающие дальше получать образование, заниматься наукой и преподаванием", - констатировал лидер страны.

Если, предположил он, все дело в зарплате педагогов, которая зависит от количества часов, то ее надо увеличить. "Пусть будет меньше часов, ставок, но деньги оставим те же, еще и добавим. Преподаватель не должен ходить за студентами. Половину рабочего дня он должен преподавать, а половину - заниматься самообразованием. В противном случае, какой он преподаватель", - задал риторический вопрос Лукашенко.

Президенту доложили об обновлении школьных учебных программ и подготовке новых учебников, трудовом обучении старшеклассников, подготовке специалистов с высшим образованием, реализации направлений государственной молодежной политики, экспорте услуг в сфере образования и заработной плате педагогов.

На совещание были приглашены глава администрации президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор Белорусского университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, директор Института образования Валентина Гинчук и директор минской гимназии №10, председатель Ассоциации руководителей учреждений образования "Белорусское педагогическое общество" Марина Ильина.