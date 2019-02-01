Меняйте пароли. В Сеть выложили данные о 2 миллиардах человек

Неизвестные выложили в интернет гигантскую базу, состоящую из 2,2 млрд. уникальных пользовательских идентификаторов и связанных с ними паролей. База свободно распространяется через торрент-трекеры и пиратские форумы, пишет Wired.

Сборник логинов, электронных адресов и паролей к ним получил название "Collections #2-5" - по всей видимости, его авторы намекают на первую "коллекцию", выложенную на просторы Сети в январе. Тогда на одном из файловых хостингов появилась 87-гигабайтная база, включающая в себя 773 миллиона пользовательских идентификаторов и 22 миллиона паролей.

"Это самая большая коллекция краденых данных, которые мы когда-либо видели", - цитирует Wired заявление Криса Руланда, основателя компании Phosphorus.io, занимавшейся изучением базы паролей. Предполагается, что часть информации опубликована впервые.

Именно такие базы изучают специалисты, чтобы затем составить рейтинги самых часто встречающихся (и поэтому неудачных) паролей. Пользователи Сети, вопреки всем рекомендациям, используют не сложные комбинации символов, а простые - 123456, password, qwerty и так далее.