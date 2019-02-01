Меркель удалит страницу в Facebook с 2,5 млн подписчиков

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о закрытии своей страницы в соцсети Facebook, на которую подписано 2,5 млн человек. Она объяснила свое решение тем, что этот ресурс больше не отвечает изначальным задачам.

"Вы знаете, что я уже больше не председатель Христианско-демократического союза, и поэтому я закрываю мою страницу Facebook", - заявила сама канцлер в видеообращении.

При этом она предложила по-прежнему следить за ее работой в качестве федерального канцлера - в том же Facebook (на странице правительства) или в Instagram.

На момент публикации заметки страница Меркель в Facebook была еще доступна.

Председателем ХДС в декабре была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.