МИД РФ: США утратили интерес к антитеррористическому сотрудничеству

Вашингтон утратил интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству - такой вывод сделали в МИД РФ по итогам заявления директора американской Национальной разведки Дэниела Коутса об угрозах для безопасности США со стороны в том числе России.

Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, для США теперь основной опасностью является отнюдь не международный терроризм, а "необходимость противостояния России и Китаю, которых Вашингтон считает своими главными соперниками, а также Ирану и КНДР".

"Возникает ощущение, что США, несмотря на такой тяжелый урок собственной истории, как теракты "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года, утратили интерес к международному антитеррористическому сотрудничеству", - цитирует ТАСС заявление российского дипломатического корпуса.