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01.02.2019 22:32
Рубрика: Экономика

Минкомсвязи увеличит вес бандероли до пяти килограмм

Текст: Татьяна Шадрина

Минкомсвязи намерено увеличит вес бандероли с отправлением по России с двух до пяти килограмм. Проект поправок в ведомственный приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: iStock
Путь посылки можно отследить онлайн

В бандероли, как пояснили "РГ" в "Почте России", можно пересылать только бумажную продукцию, корреспонденцию (документы, книги, журналы). Если в нее был положен тюбик с краской или что-то другое, то это уже посылка.

Сейчас бандеролью считается отправление массой от ста грамм до двух килограмм. Тарифы на отправления простых бандеролей регулируются государством - так же, как и стоимость доставки писем.

Что касается международного почтового сообщения, то услуги по отправке бандероли за границу нет. За рубеж можно отправить мелкий пакет до пяти килограмм. Почтовые отправления, которые больше по весу, уже считаются посылками.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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