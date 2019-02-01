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Рубрика: В мире

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

В парке развлечений в Тайчжуне на западе Тайваня туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке Gravity Max, которую еще называют "скалолаз".

В этом аттракционе платформа с пассажирами сперва наклоняется на 90 градусов и зависает так, что люди какое-то время на высоте 50 метров висят лицом вниз, а потом резко "поезд" срывается почти до земли и продолжает движение уже горизонтально. При этом платформу выравнивает в горизонталь отдельный набор гусениц.

Фото: iStock
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В этот раз "поезд" с двадцатью туристами остановился в вертикальном положении, и люди полчаса провисели лицом вниз на большой высоте, сообщает РИА Новости, ссылаясь на The Sun. После освобождения гостей парка, инженеры осмотрели аттракцион и снова запустили его через двадцать минут, убедившись, что он не опасен.

По словам директора тематического парка Ван Юн-Хао, висящий вертикально "поезд" не смог правильно состыковаться с дополнительными рельсами, которые должны были перевести его в горизонтальное положение. Неполадки в работе механизма могут возникать при сильном ветре, дожде или тумане. Туристов, застрявших на аттракционе, заверили, что они были в полной безопасности.

В мире Восточная Азия Тайвань
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