Началось голосование за лучший ролик проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе"

Ролики на конкурс больше не принимаются, но видео с чтениями можно присылать до 13 февраля - дня рождения Крылова. Они войдут в отдельный внеконкурсный список. Совместный проект "Российской газеты” и портала ГодЛитературы.РФ стартовал 1 января. Мы готовим новую видеокнигу, как когда-то " Евгений Онегин ” и " Ася ”, и всем миром читаем басни Ивана Андреевича Крылова, такие знакомые и до сих пор не устаревающие уже несколько веков.

Посмотреть и проголосовать за понравившийся ролик можно здесь.

Чтобы проголосовать, нужно нажать на кнопку "Нравится”. Результаты голосования будут опубликованы на портале ГодЛитературы.РФ.

Всего на проект поступило 1300 заявок из 30 стран. Это не только почти вся Россия, но и Италия, Япония, Черногория, Греция, Турция, Чехия, Ливан, Ливия, Алжир, Болгария, Казахстан, Тайвань, Беларусь, США, Египет, Тунис, Алжир. Участники прочитали 115 басен из 236. Ролики продолжают поступать, поэтому было принято решение продлить прием видео.

Прочтите и вы любую басню Ивана Крылова и загрузите свой ролик на YouTube с хештегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова. Формат видео - горизонтальный, в названии - имя чтеца и название басни. Подробности на портале ГодЛитературы.РФ.

"Российская газета” и портал ГодЛитературы.РФ благодарят всех, кто принял участие в проекте "Басни Крылова. Прочитаем вместе”, и тех, кто еще решит поучаствовать в нем.