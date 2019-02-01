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01.02.2019 17:13
Рубрика: Культура

Началось голосование за лучший ролик проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе"

Текст: Наталья Соколова

Ролики на конкурс больше не принимаются, но видео с чтениями можно присылать до 13 февраля - дня рождения Крылова. Они войдут в отдельный внеконкурсный список. Совместный проект "Российской газеты” и портала ГодЛитературы.РФ стартовал 1 января. Мы готовим новую видеокнигу, как когда-то "Евгений Онегин” и "Ася”, и всем миром читаем басни Ивана Андреевича Крылова, такие знакомые и до сих пор не устаревающие уже несколько веков.

Фото: ГодЛитературы.РФ/ youtube.com Фото: ГодЛитературы.РФ/ youtube.com
Фото: ГодЛитературы.РФ/ youtube.com
"Живая классика" наградит лучшего юного чтеца басен Крылова

Посмотреть и проголосовать за понравившийся ролик можно здесь.

Чтобы проголосовать, нужно нажать на кнопку "Нравится”. Результаты голосования будут опубликованы на портале ГодЛитературы.РФ.

Фото: Из архива Вячеслава Бутусова
Проект "Басни Крылова": такого Бутусова вы еще не слышали

Всего на проект поступило 1300 заявок из 30 стран. Это не только почти вся Россия, но и Италия, Япония, Черногория, Греция, Турция, Чехия, Ливан, Ливия, Алжир, Болгария, Казахстан, Тайвань, Беларусь, США, Египет, Тунис, Алжир. Участники прочитали 115 басен из 236. Ролики продолжают поступать, поэтому было принято решение продлить прием видео.

Сергей Шаргунов присоединился к проекту "Басни Крылова. Прочитаем вместе"

Прочтите и вы любую басню Ивана Крылова и загрузите свой ролик на YouTube с хештегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова. Формат видео - горизонтальный, в названии - имя чтеца и название басни. Подробности на портале ГодЛитературы.РФ.

"Российская газета” и портал ГодЛитературы.РФ благодарят всех, кто принял участие в проекте "Басни Крылова. Прочитаем вместе”, и тех, кто еще решит поучаствовать в нем.

Культура Литература Басни Крылова. Прочитаем вместе
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