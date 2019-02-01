Новости

Трейлер: плохой кошкопес в "Тайной жизни домашних животных 2" 12:20
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Игорь Кан 11:40
Умерла актриса из "Операции "Ы" Валентина Березуцкая 31.01.2019
Бен Аффлек официально больше не Бэтмен 31.01.2019
Вышел мощный трейлер фильма ужасов про дыру в земле 31.01.2019

Найден актер на главную роль в байопике Дэвида Боуи

Новости
    01.02.2019, 12:50
Текст:   Олег Усков

Не станем томить: главную роль в напряженно ожидаемом сотнями миллионов фанатов Зигги биографическом художественном фильме "Стардаст" (Stardust) сыграет южноафриканский актер и музыкант Джонни Флинн. Об этом пишет Deadline.

Джонни 35 лет, и зрителю он хорошо известен по, например, роли молодого Альберта Эйнштейна в первом сезоне антологии "Гений" и как Уильям Доббин в прошлогоднем мини-сериале "Ярмарка тщеславия". Плюс на счету артиста новые "Отверженные", "Кошмарные миры Герберта Уэллса" и "Внутри девятого мора".

Актер и музыкант Джонни Флинн. Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP

Режиссер картины - Гэбриел Рэндж (сериал "Фалькон"), за сценарий отвечает Кристофер Белл. Кроме Флинна увидим на экране американскую актрису и музыканта Джену Мэлоун ("Неоновый демон", Джоанна из "Голодных игр"), которая сыграет первую жену Боуи Энджи, актрису и модель, и комика Марка Мэрона (сериал "Блеск") - в роли агента Дэвида.

Картина расскажет о старте карьеры Боуи и его первой поездке в США в 1971-м, вдохновившей певца на создание своего Зигги Стардаста.

Обещан сочный саундтрек "музыки тех времен", включая, разумеется, песни Боуи.

Старт съемок - июнь этого года. Дата премьеры пока не обозначена.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умерла актриса Луиза Мориц, сыгравшая в "Пролетая над гнездом кукушки" 31.01.2019
Новый "Отряд самоубийц" не будет прямым продолжением первого 31.01.2019
Звезда "Кухни" Назаров опроверг информацию о драке с поклонником 31.01.2019
"Игре престолов" напророчили счастливый финал 31.01.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Amy Harris/Invision/AP
Оззи Осборн признался, что тяжело болен 30.01.2019
Трейлер: Джон Малкович сыграет Вайнштейна у создателя "Ганнибала" 30.01.2019
Марго Робби вернулась к образу Харли Квинн в тизере "Хищных птиц" 29.01.2019
⧣ музыка
Фото: AP Photo/ Louis Lanzano
Умер легендарный певец, соавтор Майкла Джексона Джеймс Ингрэм 30.01.2019
Американские актеры дали главный приз "Черной пантере" 29.01.2019
Семья Майкла Джексона рассказала о "публичном линчевании" его трупа 29.01.2019
⧣ байопик
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер драмы Рэйфа Файнса про Рудольфа Нуриева 28.01.2019
Трейлер: "Красивый, плохой, злой" - фильм про Теда Банди 27.01.2019
Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова 21.01.2019