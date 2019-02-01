Найден актер на главную роль в байопике Дэвида Боуи

Не станем томить: главную роль в напряженно ожидаемом сотнями миллионов фанатов Зигги биографическом художественном фильме "Стардаст" (Stardust) сыграет южноафриканский актер и музыкант Джонни Флинн. Об этом пишет Deadline.

Джонни 35 лет, и зрителю он хорошо известен по, например, роли молодого Альберта Эйнштейна в первом сезоне антологии "Гений" и как Уильям Доббин в прошлогоднем мини-сериале "Ярмарка тщеславия". Плюс на счету артиста новые "Отверженные", "Кошмарные миры Герберта Уэллса" и "Внутри девятого мора".

Актер и музыкант Джонни Флинн. Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP

Режиссер картины - Гэбриел Рэндж (сериал "Фалькон"), за сценарий отвечает Кристофер Белл. Кроме Флинна увидим на экране американскую актрису и музыканта Джену Мэлоун ("Неоновый демон", Джоанна из "Голодных игр"), которая сыграет первую жену Боуи Энджи, актрису и модель, и комика Марка Мэрона (сериал "Блеск") - в роли агента Дэвида.

Картина расскажет о старте карьеры Боуи и его первой поездке в США в 1971-м, вдохновившей певца на создание своего Зигги Стардаста.

Обещан сочный саундтрек "музыки тех времен", включая, разумеется, песни Боуи.

Старт съемок - июнь этого года. Дата премьеры пока не обозначена.