Обязательная маркировка товаров начнется с марта

В этом году в России начнется поэтапное введение обязательной маркировки ряда промтоваров, а сроки введения маркировки молока пока согласовываются. Об этом рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита в Центр развития перспективных технологий.

"Эксперимент реализуется уже достаточно длительный срок по маркировке медицинских изделий и табака. Приступаем уже к обязательной маркировке с марта, это касается табачных изделий. С 1 июля - обувь и в конце года - легкая промышленность", - сказал министр.

Также предполагается введение маркировки молочной продукции. "Сейчас мы находимся на этапе согласования в правительстве сроков, когда это будет реализовано. Я надеюсь, что в ближайшее время", - сказал Мантуров.

Маркировка вводится с целью противодействия обороту с контракта и фальсификата на рынке. "Это наиболее современный формат борьбы с этими явлениями", - подчеркнул Денис Мантуров. Вторая цель - улучшение качества сбора налогов и акцизов по широкому перечню товаров.

Оператором системы является Центр развития перспективных технологий.