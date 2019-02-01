Олимпийский огонь - символ мира - вновь будет освещать Сараево

В Риме, где находится исполнительный офис Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), прошла церемония "Пламя мира", в рамках которой был зажжен олимпийский огонь - главный символ Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля в Сараево (ЕЮОФ-2019), до старта которого осталось меньше десяти дней. После этого факел отправился в Боснию и Герцеговину. Об этом сегодня сообщила Служба информации Олимпийского комитета России.

Подчеркивается, что огонь прибудет в Сараево 10 февраля, непосредственно перед церемонией открытия фестиваля, и будет помещен в чашу Олимпийского стадиона "Асим Ферхатович-Хасе", построенного к Играм 1984 года.

Выступая на торжественной церемонии на Олимпийском стадионе в Риме, мэр Сараево Абдулах Скака отметил, что соревнования юных спортсменов в рамках ЕЮОФ-2019 помогут народам, проживающим в Боснии и Герцеговине, достичь мира и согласия. Его поддержал и коллега из Восточного Сараево - Ненад Вукович, поблагодаривший ЕОК за постоянную поддержку, которая питает энергией, необходимой для достойного проведения ЕЮОФ.

В свою очередь, Генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Паньоцци подарил обоим градоначальникам и генеральному директору Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахиду Годиньяку скульптуру "Золотая оливковая роща мира" - символ дружбы и примирения.

"Во времена Древней Олимпии на период соревнований объявлялось олимпийское перемирие, - рассказал генсек ЕОК. - Желаю, чтобы вместе с огнем фестиваля и этой скульптурой в Боснию пришли прочный мир и процветание".

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки, на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия. "Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - подчеркнул директор Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Олимпийская деревня ЕЮОФ-2019 находится в районе города Илиджа, в 2 км от аэропорта и 10 км от центра Сараево. Спортсмены и представители команд разместятся в двух гостиницах - Hotel Hollywood и Hotel Hills общей вместимостью 2 500 гостей.

Символично, что именно XIV зимние Олимпийские игры проходили в Сараево (Югославия) с 8 по 19 февраля 1984 года. В Играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр. Их официальным символом являлся волчонок Вучко. Представители СССР (99 участников, из которых 25 женщин) завоевали тогда 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв второе командное место на Олимпиаде.

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

В соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями 1995 года Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.