Олимпийский огонь - символ мира - вновь будет освещать Сараево

Новости

Сдать биометрию можно во всех клиентских центрах Почта Банка 16:21
Танкисты Северного флота перевооружатся на Т-80БВМ до конца года 16:15
Мэра Камызяка отправили под домашний арест 16:10
Первый китайский автозавод в России начал работу в тестовом режиме 16:08
Дело о взрыве в петербургском метро передано в суд 16:07
На Кубани врачи восстановили пенсионерке таз после тяжелого ДТП 16:05
В Ульяновске у 27 суворовцев выявлена патология легких 16:00
Вышел трейлер нового фильма Альмодовара с Пенелопой Крус и Бандерасом 16:00
В Черном море найден "Потерянный флот Гитлера" 15:59
Грызлов: Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток 15:55
В Омске арестовали школьницу, подозреваемую в насилии над сверстницей 15:38
В Нью-Йорке арестована российская актриса Ирина Усок 15:35
Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи авто, проданных в России 15:35
В Израиле найден загадочный 6500-летний "код треугольника" 15:32
Под Белгородом вьетнамцы получили срок за попытку уйти из России 15:30
Три модели Ford получили спецверсию в России 15:20
Собянин открыл круглогодичную ярмарку в Кузьминках 15:17
Лисенок Лесик отправил в Олимпийские комитеты почтовые марки II Евроигр 15:10
Иран недоволен медлительностью Евросоюза в реализации СВПД 15:09
В Белгороде пенсионерка перевела мошенникам 43 млн рублей из-за иконы 15:05
Instagram удалил пост Симоньян о помощи раненому ополченцу из ДНР 15:04
На улице Правды в Москве откроется новый автобусный маршрут 15:03
В Оренбуржье женщина убила двух своих сыновей 14:59
Видео: С крыши дома в Москве сорвался дворник 14:54
На Ставрополье загорелся крупный мебельный цех 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 15:25
Рубрика: В мире

Олимпийский огонь - символ мира - вновь будет освещать Сараево

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В Риме, где находится исполнительный офис Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), прошла церемония "Пламя мира", в рамках которой был зажжен олимпийский огонь - главный символ Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля в Сараево (ЕЮОФ-2019), до старта которого осталось меньше десяти дней. После этого факел отправился в Боснию и Герцеговину. Об этом сегодня сообщила Служба информации Олимпийского комитета России.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Подчеркивается, что огонь прибудет в Сараево 10 февраля, непосредственно перед церемонией открытия фестиваля, и будет помещен в чашу Олимпийского стадиона "Асим Ферхатович-Хасе", построенного к Играм 1984 года.

Выступая на торжественной церемонии на Олимпийском стадионе в Риме, мэр Сараево Абдулах Скака отметил, что соревнования юных спортсменов в рамках ЕЮОФ-2019 помогут народам, проживающим в Боснии и Герцеговине, достичь мира и согласия. Его поддержал и коллега из Восточного Сараево - Ненад Вукович, поблагодаривший ЕОК за постоянную поддержку, которая питает энергией, необходимой для достойного проведения ЕЮОФ.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
СМИ: Виктор Ан стал тренером в Корее, но собирается на работу в Китай

В свою очередь, Генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Паньоцци подарил обоим градоначальникам и генеральному директору Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахиду Годиньяку скульптуру "Золотая оливковая роща мира" - символ дружбы и примирения.

"Во времена Древней Олимпии на период соревнований объявлялось олимпийское перемирие, - рассказал генсек ЕОК. - Желаю, чтобы вместе с огнем фестиваля и этой скульптурой в Боснию пришли прочный мир и процветание".

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки, на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия. "Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - подчеркнул директор Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Малкин вошел в топ-3 по самому низкому коэффициенту полезности в НХЛ

Олимпийская деревня ЕЮОФ-2019 находится в районе города Илиджа, в 2 км от аэропорта и 10 км от центра Сараево. Спортсмены и представители команд разместятся в двух гостиницах - Hotel Hollywood и Hotel Hills общей вместимостью 2 500 гостей.

Символично, что именно XIV зимние Олимпийские игры проходили в Сараево (Югославия) с 8 по 19 февраля 1984 года. В Играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр. Их официальным символом являлся волчонок Вучко. Представители СССР (99 участников, из которых 25 женщин) завоевали тогда 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв второе командное место на Олимпиаде.

Напомним, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

В соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями 1995 года Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.

В мире Европа Босния и Герцеговина Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России проиндексировали ряд социальных выплат
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
Власти: В сгоревшем ТЦ Кизляра нарушались нормы безопасности
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной
Италия отказалась признать Гуайдо главой Венесуэлы