ООН считает саудовского принца главным подозреваемым в убийстве Хашкаджи

Делегация ООН, находящаяся в настоящее время в Турции, считает, что главным подозреваемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи является саудовский принц Мухаммед бен Сальман.

Об этом рассказал официальный представитель Партии справедливости и развития Турции и советник президента страны Ясин Актай телеканалу CNN Turk.

Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября 2018 года. Последний раз невеста журналиста видела его входящим в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где ему нужно было получить документ, необходимый для заключения повторного брака.

25 октября 2018 года прокуратура Саудовской Аравии признала, что Хашкаджи был убит на территории консульства преднамеренно. Генеральный прокурор Сауд аль-Муаджиб пообещал, что все причастные к убийству корреспондента предстанут перед судом.