Появились подробности по аресту в США российской актрисы Ирины Усок

Арестованную в аэропорту Нью-Йорка 42-летнюю российскую актрису театра, кино и ТВ Ирину Усок посетил в американской тюрьме генконсул РФ Сергей Овсянников.

Как стало известно, артистку задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью.

Информация об этом только что появилась в официальном Facebook-аккаунте консульства.

"18 января в международном аэропорту имени Кеннеди была задержана гражданка России, известная актриса театра и кино Ирина Усок. Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер, штат Нью-Джерси. Интересы россиянки защищает частный адвокат", - говорится в сообщении.

Уточнено, что до 31 января россиянка находилась в нью-йоркской тюрьме Rikers Island Prison Complex, после чего была переведена в исправительное учреждение Ocean County Jail, штат Нью-Джерси, расположенное в 110 километрах от Нью-Йорка.

Власти штата предъявили актрисе обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно - в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца.

Усок грозит несколько лет тюремного заключения.

По мнению стороны обвинения, отцом ребенка "может являться американский гражданин". При этом девочка также имеет российское гражданство, ранее оформленное матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке.

"Следует особо подчеркнуть, что, по словам Ирины Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о "похищении" предполагаемой дочери", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, дочь актрисы была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, "так как сам он находился за пределами США". Сейчас девочка может находиться в местных органах опеки.

Дипломаты российского консульства неоднократно посещали Ирину и присутствовали на заседании суда по рассмотрению ее дела.

Подчеркивается, что женщина не теряет надежды вернуться на родину и Генконсульство держит ситуацию на особом контроле.

Меж тем, как передает РИА Новости, к решению проблемы подключился и театр, в котором служит актриса. В пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки" РИА сообщили, что там "прилагают все усилия, чтобы помочь актрисе".

"Вся необходима помощь актрисе для положительного решения ситуации, в которую она попала, организована", - передает агентство слова художественного руководителя театра Николая Губенко. Отметившего, что "подключено посольство и другие ведомства, чтобы максимально помочь актрисе, которая очень значима для театра, где она работает практически с его основания".

Ирина Усок родилась в 1976 году в Таганроге. В 1992-1994 годах работала на местном телевидении ведущей музыкально-развлекательной программы, в 1996-2000 годы - учеба в школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Чехова.

По окончании школы-студии артистка была приглашена в театр "Содружество Актеров Таганки".

Сыграла в фильмах и сериалах "Мама, не горюй!" (дебют), "Аэропорт", "Русские в городе ангелов", "Семейные тайны", "Русское лекарство", "Фотограф" (эпизод "Американский друг"), "Судебная колонка", других.