Посольство в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков

Посольство РФ в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.

"Факт задержания российских моряков был​, - передает РИА Новости официальное сообщение российских дипломатов. - Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации".

По предварительным данным, речь идет о судне под флагом Панамы, которое шло из этой центральноамериканской страны в Марокко и делало вынужденную остановку в порту Прая (Кабо-Верде). Полиция обнаружила на борту партию наркотиков и арестовала экипаж, в составе которого были 11 россиян.