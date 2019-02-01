Президент UFC назвал условие второго боя Нурмагомедова с Макгрегором

Чемпиону абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору для второго поединка нужно сначала встретиться с другими соперниками. Только в таком случае, по мнению президента UFC Даны Уайта, они могут вновь противостоять друг другу в октагоне.

В качестве следующего оппонента для Макгрегора он видит американца Дональда Серроне. А Хабиб должен встретиться с еще одним представителем США - Тони Фергюсоном.

На неделе решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации за драку после боя с Макгрегором в начале октября, в котором россиянин одержал победу. Кроме того, Хабиб был оштрафован на 500 тысяч долларов. Этот вердикт Уайт посчитал чересчур суровым и несправедливым.

Что касается Конора, то он дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 50 тысяч долларов.