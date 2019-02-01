Трамп жалуется на убытки из-за президентства

Высший пост исполнительной власти в США приносит президенту Дональду Трампу значительные финансовые потери.

По его словам, президентство стало одним из самых убыточных предприятий в жизни. "Я потерял огромные суммы, занимаясь этой работой. И цифры невероятные", - поделился Трамп в пятницу своими мыслями с изданием The New York Times, не уточнив, впрочем, конкретные суммы финансовых потерь. Однако, добавил Трамп, он все равно любит свою работу и собирается идти на второй срок.

По данным американского агентства Bloomberg на май 2018 года, состояние президента составляло 2,8 миллиарда долларов, ровно на 100 миллионов меньше, чем за год до этого.