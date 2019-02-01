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Puma представила самозашнуровывающиеся кроссовки

01.02.2019,  
11:45
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: puma.com Фото: puma.com
Фото: puma.com

Puma разработала собственные кроссовки с автоматической шнуровкой.

Как уточняется на официальном сайте компании, точная настройка посадки обуви возможна благодаря технологической платформе Fit Intelligence (Fi).

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"Умные кроссовки" предназначены для тренировок и бега на короткие дистанции. Они изготовлены из "дышащего" материала и имеют микромотор, который, через систему кабелей, "зашнуровывает" обувь. Функция интеллектуального восприятия изучает форму стопы каждого пользователя и адаптирует кроссовки под физические особенности.

Настраивать обувь можно будет с помощью приложения для смартфона, а также через Apple Watch.

Puma предлагает всем желающим принять участие в бета-тестировании Fi. Испытатели смогут дать отзыв об удобстве использования, дизайне, разработке и пригодности кроссовок для повседневной жизни. Для этого нужно зарегистрироваться в программе Fi Beta Test через приложение PUMATrac, доступное в App Store и в Google Play.

В продажу самозашнуровывающиеся кроссовки поступят в 2020 году.

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