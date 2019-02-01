Путин обсудил Венесуэлу и ДРСМД на Совбезе РФ

Ситуация в Венесуэле и планы выхода США из ДРСМД стали темами оперативного совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.

"Обсуждалась ситуация в Венесуэле, снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась во внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Состоялся подробный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности в контексте прогнозируемых действий США по выходу из ДРСМД", - также заметил представитель Кремля.

Обсуждались и вопросы социально-экономического развития страны.

В совещании приняли участие председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и климата Сергей Иванов.