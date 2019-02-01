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1 февраля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)

Работодателям организаций ракетно-космической промышленности Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 14-4/10/В-331

Дата подписания 21 января 2019 г.
Опубликован 1 февраля 2019 г.

На федеральном уровне заключено Отраслевое соглашение по организациям ракетно-космической промышленности Российской Федерации на 2018 - 2020 годы.

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (от 29 марта 2018 г., регистрационный N 6/18-20), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям отрасли, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М. Топилин