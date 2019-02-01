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Раскрыты главные изменения в iOS 13

01.02.2019,  
10:51
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Новая операционная система от Apple iOS 13 получит ряд важных и долгожданных обновлений.

Как уточняет Bloomberg, в iOS 13 появится полноценный темный режим, подобный тому, что был представлен в macOS Mojave. Это позволит сделать использование мобильного гаджета в темное время суток более комфортным.

Также разработчики усовершенствуют интерфейс автомобильной системы CarPlay.

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Еще одно улучшение - обновленный рабочий стол, а также возможность перехода по нескольким страницам одного приложения (также, как как это можно сделать в веб-браузере).

Ранее появились слухи, что Apple также представит функцию многозадачности для одновременного отображения двух окон одного и того же приложения.

Презентация iOS 13 ожидается на конференции разработчиков Apple, который пройдет летом.

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