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Раскрыты подробности объединения WhatsApp, Instagram и Messenger

01.02.2019,  
12:21
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: blog.whatsapp.com Фото: blog.whatsapp.com
Фото: blog.whatsapp.com

Марк Цукерберг рассказал подробности масштабного слияния трех мессенджеров - Messenger, WhatsApp и Instagram. Они будут объединены в единую унифицированную платформу. Делается это для того, чтобы упростить общение пользователей.

Как сообщает портал 9to5mac, Цукерберг уточнил, что объединение произойдет не ранее 2020 года, либо еще позже. "Нам нужно еще многое уточнить", - отметил глава Facebook.

Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

По словам Цукерберга, объединение даст возможность расширить сквозное шифрование сообщений. Так, пользователь Messenger сможет отправлять зашифрованное сообщение пользователю WhatsApp, или пользователю Instagram.

Кроме того, слияние должно устранить некоторые пробелы в коммуникация и создать "iMessage-подобный слой для SMS", который обеспечит большую функциональность и безопасность.

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