Раскрыты подробности объединения WhatsApp, Instagram и Messenger

Марк Цукерберг рассказал подробности масштабного слияния трех мессенджеров - Messenger, WhatsApp и Instagram. Они будут объединены в единую унифицированную платформу. Делается это для того, чтобы упростить общение пользователей.

Как сообщает портал 9to5mac, Цукерберг уточнил, что объединение произойдет не ранее 2020 года, либо еще позже. "Нам нужно еще многое уточнить", - отметил глава Facebook.

По словам Цукерберга, объединение даст возможность расширить сквозное шифрование сообщений. Так, пользователь Messenger сможет отправлять зашифрованное сообщение пользователю WhatsApp, или пользователю Instagram.

Кроме того, слияние должно устранить некоторые пробелы в коммуникация и создать "iMessage-подобный слой для SMS", который обеспечит большую функциональность и безопасность.