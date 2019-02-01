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01.02.2019 11:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Ай-Петри. Крым" вернулась на выставку в Третьяковку

Текст: Мария Воронова
После похищения картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернулась на выставку, которая проходит в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Полотно для сохранности (в том числе и от воздействия внешней среды, так как картина получила незначительные повреждения при транспортировке) теперь выставляется под стеклом. При этом Третьяковская галерея просит посетителей долго не задерживаться у полотна при осмотре.

Похититель картины Куинджи попросил прощения

"Здесь мы используем и традиционные способы защиты - так называемый "мертвый крепеж". Это физическое прикрепление рамы к стене. И на картину вмонтирован датчик", - сказала главный хранитель музея Татьяна Городкова и добавила, что в галерее увеличено количество постов смотрителей. А картина висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер.

Ранее сообщалось, что после того, как найденную на строящемся объекте в Одинцовском районе Подмосковья картину осмотрят эксперты, она сразу вернется в Русский музей, в чьем собрании и хранится полотно. Однако теперь у посетителей Третьяковки будет возможность увидеть "Ай-Петри. Крым" в рамках ретроспективы Куинджи, которая продлится до 17 февраля. 

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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