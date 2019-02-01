"Динамо" сыграет со "Спартаком" на новой арене 10 марта

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей чемпионата страны на март. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте организации.

Главная новость - столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках 19-го тура, состоится 10 марта. Этот матч станет первым для "бело-голубых" на новом стадионе в Петровском парке.

Ну а стартует весенняя часть Премьер-лиги 1 марта встречей 18-го тура между "Оренбургом" и "Анжи". На следующий день пройдет еще четыре матча: "Урал" - "Зенит", "Арсенал" - ЦСКА, "Локомотив" - "Крылья Советов" и "Рубин" - "Ахмат". Наконец, 3 марта "Енисей" примет "Ростов", "Динамо" отправится в гости к "Уфе", а в центральной игре уик-энда "Спартак" померится силами с "Краснодаром".

Также стали известны даты проведения первых встреч полуфинала Кубка России - 3 и 4 апреля.