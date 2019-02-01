Москвичи смогут бесплатно провериться на онкозаболевания

В больницах Москвы 4 февраля можно будет пройти бесплатную диагностику онкозаболеваний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter: "4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. В столичных поликлиниках и больницах москвичи могут получить консультации специалистов и пройти бесплатную диагностику онкологических заболеваний", - написал мэр.

Кроме этого, в феврале столичный департамент здравоохранения города проведет бесплатные акции, приуроченные к Всемирному дню борьбы против рака. В рамках акции в городских больницах и поликлиниках жители столицы смогут пройти бесплатные диагностические исследования и проконсультироваться у врачей онкологов, колопроктологов, эндокринологов, онкологов-маммологов, онкогинекологов, онкоурологов и других специалистов.

- В московских больницах и поликлиниках сегодня доступны самые современные методы диагностики, - рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Благодаря этому врачи могут выявить многие онкологические заболевания задолго до того, как они перейдут в опасную стадию. Именно поэтому мы регулярно организуем мероприятия по ранней онкодиагностике, в которых принимают участие десятки тысяч москвичей.

По его словам, в 2018 году в подобных акциях приняли участие сотни тысяч горожан. К примеру, только в программе "Я выбираю здоровое будущее!", направленной на выявление предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и признаков рака предстательной железы у мужчин, свое здоровье проверили около 135 тысяч москвичей.

Диагностические дни будут организованы по субботам, чтобы в выходной день каждый смог найти время и посетить врачей. К примеру, получить консультации врачей урологов, эндокринологов, гинекологов, колопроктологов, маммологов-онкологов, а также сделать УЗИ молочных желез, маммографию (по показаниям) и анализ кала на скрытую кровь можно будет 2 и 9 февраля в МКНЦ им. А.С. Логинова. А 4 февраля там пройдет Школа онкологической безопасности для пациентов под названием "Ранняя диагностика онкологических заболеваний. Профилактика".

А 2, 9 и 16 февраля в Клинико-Диагностическом Центре больницы имени С.П. Боткина можно будет сделать УЗИ молочных желез, УЗИ органов брюшной полости, маммографию, но по показаниям, а также сдать анализ кала на скрытую кровь, анализ на ПСА и цитологическое исследования шейки матки. Подобные исследования можно пройти в эти дни и в больнице имени братьев Бахрушиных.

Специалисты Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии проконсультируют горожан по вопросам раннего выявления злокачественных новообразований кожи. А в консультативно-диагностическом отделении больницы №40 пройдут консультации онкологов-маммологов, абдоминальных онкологов, онкогинекологов, онкоурологов и торакальных онкологов.

Помимо этого, москвичи смогут пройти ряд обследований на раннюю диагностику онкологических заболеваний во взрослых поликлиниках во всех административных округах после консультации врача.

С полным списком медицинских организаций, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на сайте депздрава - www.mosgorzdrav.ru.