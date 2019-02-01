На белгородских заправках на три года заморозят цены на газ

Ближайшие три года стоимость газомоторного топлива на заправках в Белгородской области останется на уровне 16,4 рубля. Об этом договорились участники совещания по развитию рынка газомоторного топлива, которое проходит в регионе с участием председателя Совета директоров "ПАО Газпром" Виктора Зубкова.

- Давайте договоримся, что поднимать цену не будем, - предложил Зубков.

Белгородская область наряду с Ростовской была названа пилотным регионом по расширению заправочной инфраструктуры и увеличению числа автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Для расширения сети АГЗС из федерального и регионального бюджета направят субсидии как на строительство новых станций - 3 миллиарда рублей, - так и на переоборудование автомобилей - 1 миллиард.

- Мы побывали уже на заправочной станции в Белороде, спросили таксистов, сколько стоит переоборудование. Сказали - 70 тысяч рублей. Это немалые деньги. Так вот теперь люди смогут вернуть 30 процентов, - пообещал Зубков.