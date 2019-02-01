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01.02.2019 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Белгородом вьетнамцы получили срок за попытку уйти из России

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Двое граждан Вьетнама приговорены к одному году и двум месяцам колонии общего режима каждый за попытку пересечь госграницу в Белгородской области. Оба иностранца решили попасть в Украину в обход пунктов пропуска.

В пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области сообщили, что ни один из задержанных в тридцати метрах от госграницы вьетнамцев не имел права ни на выезд из России, ни на въезд в сопредельное государство. Кроме того, для того, чтобы переправиться в другую страну, они привлекли пособников: уроженцев Чечни.

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Один из них на собственном авто повез иностранцев в село Староселье Краснояружского района Белгородской области: там их планировали перевести в село Грабовское - уже Сумской области Украины.

Пособникам незаконных мигрантов тоже вынесли приговор: организатор преступления проведет год и восемь месяцев в колонии строгого режима, его сообщник - год и девять месяцев в колонии общего режима.

- Приговор суда вступил в законную силу. После освобождения иностранцы будут депортированы в страны исхода, - отметили в УФСБ по региону. - Опасность нелегальных каналов переправки граждан за границу заключается в том, что они могут быть использованы в преступных целях экстремистскими и террористическими структурами.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Иностранцы в России
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