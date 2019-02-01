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01.02.2019 15:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл круглогодичную ярмарку в Кузьминках

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Аркадий Колыбалов

До конца года в Москве откроется сеть мини-рынков - круглогодичных павильонов, которые заменят ярмарки выходного дня. Они будут работать не 3, а 6 дней в неделю, заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: iStock
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Новый формат торговли власти решили развивать по просьбам жителей. "При нашем климате невозможно проводить уличные ярмарки круглый год, - отметил глава города. - Продукция элементарно портится от морозов, да и продавцам с покупателями это некомфортно. Поэтому мы начинаем развивать новый формат: специальные павильоны, которые будут работать круглый год". Эти мини-рынки можно при необходимости быстро разобрать и снова смонтировать. Первую такую ярмарку полтора года назад открыли на Семеновской площади, а сегодня торговать в новом формате начали и в Кузьминках, на улице Юных Ленинцев, 52.

Раньше здесь работала обычная ярмарка выходного дня. Теперь на ее месте - павильоны с привлекательным интерьером во французском стиле и уличными часами. Внутри - вентиляция, холодильники, кондиционер. "Созданы все условия, чтобы фермеры со всей страны торговали в Москве", - сказал глава города. В феврале свою продукцию в Кузьминки завезли производители не только из Центральной России, но также из Марий Эл, Чувашии, Хабаровского края и Казахстана.

9,2 миллиона человек посетили московские ярмарки в прошлом году

На входе в рынок - точка дагестанского фаст-фуда. Продают закуски из баранины, горный чай, минералку. Далее - овощи-фрукты, бакалея, рыба, молоко, мясо. Огромный выбор сыра сплошь с итальянскими названиями. "У нас собственная сыроварная, рядом с Люберцами, - рассказывают продавцы. - Производством заведует технолог из Италии". Много самого разного хлеба: с тмином, изюмом, перцем. Деньги пока в основном принимают наличные, но скоро подключат терминалы для "пластика". Скидки по социальным картам уже есть - это первое, о чем спросили пожилые посетители новой ярмарки. Цены - на уровне многих сетевых магазинов. Помидоры - от 230, мороженая рыба - от 150 рублей за кило. Яблоки - от 60, лук и картофель - от 20.

Вскоре такие же рынки будут открываться и в других районах. А в конце февраля начнет работать капитальный рынок в Зеленограде.

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