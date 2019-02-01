Устроившую два ДТП известную модель лишили прав

Новости

В сгоревшем ТЦ Кизляра нарушались нормы безопасности 14:43
Владивостокцы заночевали в очереди на запись детей в первый класс 14:43
Минск возглавил рейтинг популярных зарубежных городов для поездок на выходные 14:40
Установлен шестой фигурант дела Арашукова о хищении газа 14:32
Археологи подняли сотни артефактов из священного озера майя Петен-Ица 14:28
На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись семь машин 14:26
Омичке с паспортом СССР выдали новый документ 14:13
В Кремле прокомментировали информацию о продаже золота Венесуэлы 14:11
СКР возбудил дело по факту смерти северодвинца в украинской колонии 14:11
В Пермском крае на улице нашли голову пропавшего мужчины 14:10
В аэропорту Махачкалы задержали коров 14:10
В Ярославле упавший с крыши снег травмировал трех женщин 14:06
РФ и Южная Корея выступили за выработку норм поведения в киберпространстве 14:01
Песков пояснил слова Путина о защите прав верующих 13:56
ЦБ оценил влияние новогоднего роста цен на инфляционные ожидания 13:55
Аномальное тепло придет в Москву на выходных 13:55
В Кузбассе на бетонном заводе погибли двое рабочих 13:51
В московском метро подросток попал под поезд и выжил 13:50
Путин продолжит работу с участниками Совбеза после заседания 13:45
Стартовала досрочная подписная кампания на газеты и журналы 13:44
Сергей Собянин назвал фестивали, которые пройдут в этом году в Москве 13:41
Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал 13:38
В Керченском проливе российские спасатели эвакуируют моряка с Украины 13:38
На Кубани за убийство журналистки ее экс-супругу дали почти 12 лет 13:34
На Новгородчине главу ДК задержали за гибель ребенка в люке 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Устроившую два ДТП известную модель лишили прав

Текст: Владимир Баршев
Сотрудники подмосковного ГИБДД задержали известную фотомодель, которая довольно долго скрывалась от полиции после совершения двух аварий. Более того, ее доставили в суд и суд вынес свое решение.

- Сотрудниками 11 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на территории аэропорта Шереметьево задержана 31-летняя жительница Пензенской области, которая 6 декабря 2018 года на 25 км автодороги М-9 "Балтия" совершила два дорожно-транспортных происшествия, после чего с мест ДТП скрылась, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: Pixabay
Героиновую модель из скандальной статьи задержали в Москве

Речь идет некоей Валерии Соколовой. Вечером в 19:18 на 25 км трасы М-9 "Балтия", более известной под названием "Новая Рига" она, управляя Mercedes столкнулась с попутно двигавшемся автомобилем. Но даже не остановилась. Вероятно, с испугу она вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с другой иномаркой. Здесь остановится ей пришлось. По словам свидетелей, девушка была вся слезах и вела себя неадекватно. Они даже заподозрили ее в том, что она находится под действием наркотиков.

Но выяснение отношений на дороге не долго продолжались. Фотомодель нажала на газ, и скрылась. Сама возмещать ущерб она тоже не спешила. Пострадавшим в ДТП самим удалось до нее дозвонится, но в ответ они получили, что с ними свяжутся. Однако на связь никто не выходил, а в руки полиции виновница не попадалась. И вот это случилось.

Фото: скриншот с www.youtube.ru
Видео: жена уберегла водителя от страшного ДТП

- В отношении правонарушительницы полицейскими были составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.27 "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся" и части 1 статьи 12.15 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, - добавила Татьяна Петрова.

Истринским городским судом фотомодель признана виновной. Ей назначено лишение права управления сроком на 18 месяцев по каждой аварии. Таким образом общий срок лишения составил 3 года.
 

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России проиндексирован ряд социальных выплат
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
В Кизляре сгорели два торговых центра
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы