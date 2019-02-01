Устроившую два ДТП известную модель лишили прав

Сотрудники подмосковного ГИБДД задержали известную фотомодель, которая довольно долго скрывалась от полиции после совершения двух аварий. Более того, ее доставили в суд и суд вынес свое решение.

- Сотрудниками 11 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на территории аэропорта Шереметьево задержана 31-летняя жительница Пензенской области, которая 6 декабря 2018 года на 25 км автодороги М-9 "Балтия" совершила два дорожно-транспортных происшествия, после чего с мест ДТП скрылась, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Речь идет некоей Валерии Соколовой. Вечером в 19:18 на 25 км трасы М-9 "Балтия", более известной под названием "Новая Рига" она, управляя Mercedes столкнулась с попутно двигавшемся автомобилем. Но даже не остановилась. Вероятно, с испугу она вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с другой иномаркой. Здесь остановится ей пришлось. По словам свидетелей, девушка была вся слезах и вела себя неадекватно. Они даже заподозрили ее в том, что она находится под действием наркотиков.

Но выяснение отношений на дороге не долго продолжались. Фотомодель нажала на газ, и скрылась. Сама возмещать ущерб она тоже не спешила. Пострадавшим в ДТП самим удалось до нее дозвонится, но в ответ они получили, что с ними свяжутся. Однако на связь никто не выходил, а в руки полиции виновница не попадалась. И вот это случилось.

- В отношении правонарушительницы полицейскими были составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.27 "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся" и части 1 статьи 12.15 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, - добавила Татьяна Петрова.

Истринским городским судом фотомодель признана виновной. Ей назначено лишение права управления сроком на 18 месяцев по каждой аварии. Таким образом общий срок лишения составил 3 года.

