В Центральной России по требованию УФАС снизили цены на топливо

УФАС начало проверки с Орловской области. Еще летом прошлого года в регуправление ФАС посыпался поток обращений индивидуальных предпринимателей и простых автовладельцев. Они жаловались на то, что цены на сжиженный углеводородный газ для заправки автомобилей (СУГ) у одного и того же продавца отличаются на АЗГС в соседних регионах.

Наивысшая цена как раз и была зафиксирована в Орловской области. Местные жители сочли это несправедливым. Как сообщили в антимонопольной службе, жалобы послужили основанием для начала проверки механизма ценообразования. Запросы были сделаны в управления ФАС Брянской, Курской, Липецкой, Калужской, Тамбовской и Тульской областей.

Анализ собранных сведений показал, что жалобы были обоснованными. Действительно, в соседних регионах цены на СУГ были ниже, хотя заправки принадлежали одной и той же компании. В связи с этим орловское УФАС завело дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Компанию заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением, которое привело или могло привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

На рассмотрение ушло пять месяцев. Компания и в самом деле доминирует на некоторых региональных рынках, то есть ее доля рынка превышает 50 процентов. Начиная с июля 2018 года, она устанавливала разные цены в регионах. При этом условия (цена закупки, стоимость хранения и доставки СУГ, иные расходы) были практически равными.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, в законодательстве используются два метода определения монопольно высокой цены товара: затратный метод и метод сопоставимых рынков. Сначала был применен первый из них, поскольку сами рынки по своему объему оказались различными.

Информация была запрошена и у компании - фигуранта дела. Анализ показал, что рост розничной цены в период с мая по сентябрь 2018 года не превышал темпов роста цены закупки. Поэтому признаков монопольно высокой цены найдено не было.

Однако комиссия УФАС вновь обратила внимание на разницу цен в различных регионах. И вот тут был применен второй метод. Рынки Брянской и Орловской областей оказались сопоставимыми - 12 и 10 АГЗ соответственно.

Антимонопольщики указали на то, что при равных условиях СУГ в Брянской области реализовывался дешевле, чем в Орловской. В ведомстве усмотрели в этом создание дискриминационных условий, что является нарушением Федерального закона "О защите конкуренции".

Компании было выдано предупреждение о прекращении действий, которые "содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения".

Требования были выполнены. Цена на СУГ на АЗГС Орловской области уже снижена до 24,9 рубля за литр, или на 7,4 процента по сравнению с сентябрем прошлого года, когда было возбуждено дело.