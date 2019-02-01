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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Центральной России по требованию УФАС снизили цены на топливо

Текст: Денис Передельский
УФАС начало проверки с Орловской области. Еще летом прошлого года в регуправление ФАС посыпался поток обращений индивидуальных предпринимателей и простых автовладельцев. Они жаловались на то, что цены на сжиженный углеводородный газ для заправки автомобилей (СУГ) у одного и того же продавца отличаются на АЗГС в соседних регионах.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Наивысшая цена как раз и была зафиксирована в Орловской области. Местные жители сочли это несправедливым. Как сообщили в антимонопольной службе, жалобы послужили основанием для начала проверки механизма ценообразования. Запросы были сделаны в управления ФАС Брянской, Курской, Липецкой, Калужской, Тамбовской и Тульской областей.

Фото: iStock
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Анализ собранных сведений показал, что жалобы были обоснованными. Действительно, в соседних регионах цены на СУГ были ниже, хотя заправки принадлежали одной и той же компании. В связи с этим орловское УФАС завело дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Компанию заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением, которое привело или могло привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

На рассмотрение ушло пять месяцев. Компания и в самом деле доминирует на некоторых региональных рынках, то есть ее доля рынка превышает 50 процентов. Начиная с июля 2018 года, она устанавливала разные цены в регионах. При этом условия (цена закупки, стоимость хранения и доставки СУГ, иные расходы) были практически равными.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, в законодательстве используются два метода определения монопольно высокой цены товара: затратный метод и метод сопоставимых рынков. Сначала был применен первый из них, поскольку сами рынки по своему объему оказались различными.

Информация была запрошена и у компании - фигуранта дела. Анализ показал, что рост розничной цены в период с мая по сентябрь 2018 года не превышал темпов роста цены закупки. Поэтому признаков монопольно высокой цены найдено не было.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Однако комиссия УФАС вновь обратила внимание на разницу цен в различных регионах. И вот тут был применен второй метод. Рынки Брянской и Орловской областей оказались сопоставимыми - 12 и 10 АГЗ соответственно.

Антимонопольщики указали на то, что при равных условиях СУГ в Брянской области реализовывался дешевле, чем в Орловской. В ведомстве усмотрели в этом создание дискриминационных условий, что является нарушением Федерального закона "О защите конкуренции".

Компании было выдано предупреждение о прекращении действий, которые "содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения".
Требования были выполнены. Цена на СУГ на АЗГС Орловской области уже снижена до 24,9 рубля за литр, или на 7,4 процента по сравнению с сентябрем прошлого года, когда было возбуждено дело.

Экономика Транспорт Бензин Власть Работа власти Регионы Правительство ФАС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область ЦФО Брянская область ЦФО Курская область ЦФО Липецкая область ЦФО Калужская область Цены на бензин
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