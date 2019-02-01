В Ярославле упавший с крыши снег травмировал трех женщин

В Ярославле начаты доследственные проверки по фактам травмирования людей упавшим с крыш снегом.

1 февраля с кровли двухэтажного дома на улице Большая Октябрьская упала снежная глыба. Проходившая мимо женщина получила тяжелую травму головы и была госпитализирована в реанимацию. По словам очевидцев, после инцидента пострадавшая не могла пошевелиться, не чувствовала ног и лежала ничком, уткнувшись в снег.

Аналогичное происшествие, но с более легкими последствиями за несколько дней до этого произошло у дома 62 на проспекте Толбухина. Тогда не было оттепели, и с крыши съехал большой объем рассыпчатого снега. Двух женщин засыпало, сбило с ног. Ярославцы в соцсетях сообщают, что обе пострадавшие до сих пор лечатся.

- По публикациям СМИ следственные органы СК РФ по Ярославской области организовали доследственные проверки, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.