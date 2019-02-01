В реке Гжать на родине Гагарина погибла вся рыба

1 февраля началось для смоленских чиновников с переполоха. По звонку из администрации Гагаринского района начальник областного управления Росприроднадзора Владимир Северинов направил на родину первого космонавта мобильную лабораторию, - чтобы взять пробы в реке Гжать "и выявить преступника", как выразился в разговоре наш собеседник.

Отдадим должное: на телефонный звонок из "Российской газеты" Владимир Иванович ответил сам, сразу дал понять, что он в курсе произошедшего на реке Гжать, но тут же предупредил: комментировать что-либо для прессы без письменного указания своего руководства в Москве не уполномочен. Таковы, мол, правила, и не он их устанавливал…

А случилось вот что. У моста через Гжать в селе Пречистое, где во льду образовалось несколько промоин, местные жители и рыбаки обнаружили скопление дохлой рыбы: плотва, окунь, судак, щука… Стали шарить по дну - сплошной "дохляк". Невдалеке нашли даже мертвого бобра. Поначалу приняли за водяную крысу. Но старожил этих мест, опытный рыболов и охотник Василий Иванович Лавренов, едва взглянув на видео, в разговоре со мной отмел сомнения: "Это бобер!"

По его словам, дней за десять до этого рыба, поднявшаяся вверх по реке, живо брала на мормышку. У соседних деревень Плеханово, Трубино, Ашково, Тетери рыбаков над лунками и у промоин было не счесть. А в один из дней - как рукой отрезало. Зато со дна, при случайном зацепе, стали выдергивать дохлых окуней…

В администрации Ашковского поселения, куда относятся все упомянутые деревни, причиной считают залповый сброс в Гжать промышленных отходов или неочищенных коммунальных стоков городской канализации.

Нечто похожее уже случалось, но то было летом и не в таких масштабах. В числе возможных загрязнителей называли городскую канализацию с ее ненадежными очистными сооружениями, а также крупные предприятия на северной и северо-западной окраинах Гагарина - две очереди комбината "ЭггердревПродукт" (до недавних пор - Гагаринский фанерный завод), производственные цеха ООО "Гагарин - Останкино" (филиал Останкинского мясоперерабатывающего комбината) и недавно открытый завод компании "Мустанг Технологии Кормления" по производству комбикормов, кормовых добавок и прочей субпродукции для животноводства.

Глава Ашковского сельского поселения Андрей Азаров в момент нашего с ним разговора ждал ту самую лабораторию, что была послана из Смоленска для взятия проб воды. Но, как можно было понять из его настроения, без особой надежды на то, что эта запоздалая мера позволит установить причину ЧП и ее виновника.

Однако мы решили проследить за ситуацией. И делаем это, как минимум, по двум причинам.

Речка Гжать - конечно, не Байкал и не Волга. Но след в истории она оставила. "Ах, Гжать, ты не река - речушка: /Тут - по колено, там - по грудь, /Французским преграждала пушкам /И всадникам литовским путь", - сказал о ней поэт Валерий Свистунов. И тут, на этой речке, прошла юность первого космонавта Земли. Другой Гжати нет и уже не будет.

А во-вторых, о чем мало кто знает, из реки Гжать и ее притоков - Алешни, Овсянки, Петровки, Яузы - через Вазузское, Яузское и Рузское водохранилища обеспечивается резервное водоснабжение Москвы. Уже 40 лет, с момента пуска в 1978 году, Вазузская гидротехническая система (ВГТС) относится к Москворецкому источнику водоснабжения российской столицы.

В дирекции ВГТС нашу газету заверили, что контрольно-измерительные посты есть по всему течению реки Гжать, в том числе рядом с Гагарином. В некоторых местах было зафиксировано превышение нормативов, но это не представляет угрозы для водоснабжения. А в причинах аномальной ситуации на конкретном участке реки, повлекшей гибель всего живого, надо тщательно разбираться.

Дополнительной информации и обещанных комментариев от Оксаны Мартыненковой, начальника управления строительства и ЖКХ в администрации Гагаринского района, к моменту этой публикации мы не дождались. Но все же надеемся получить.

Официально

"Российская газета" попросила прокомментировать ситуацию пресс-службу "Мосводоканала". И вот что сообщили редакции: "Вазузская гидротехническая система является РЕЗЕРВНЫМ источником водоснабжения города Москвы. Максимальный объем водохранилища составляет около 500 миллионов кубических метров, эта система пригодна для включения только в маловодные годы. В настоящее время вода из Вазузской гидротехнической системы НИКАК не поступает и не используется для водоснабжения Москвы".

Подготовила Любовь Пятилетова