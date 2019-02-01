Видео: С крыши дома в Москве сорвался дворник

С крыши одного из домов в российской столице сорвался дворник. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

Момент падения заснял случайный очевидец. Он и опубликовал видеокадры в соцсетях. Как видно, мужчина в оранжевой униформе, с лопатой в руках и без страховки залез на крышу дома на Бауманской улице, чтобы очистить ее от накопившегося снега. В итоге он не удержался на ногах, покатился вниз и сорвался с высоты.

Первую помощь ему оказали вовремя подбежавшие коллеги. Позже дворника-экстремала увезли на "скорой" в больницу.