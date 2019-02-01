В Чите четыре человека пострадали в ДТП с легковушками и "скорой"

Три машины, в том числе карета скорой помощи, столкнулись в пятницу на регулируемом перекрестке в центре Читы.

"В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения, один из пострадавших госпитализирован", - сообщили ТАСС в УМВД по Забайкальскому краю.

По информации правоохранителей, двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками "скорая" столкнулась с автомобилем Nissan Gloria. После этого водитель медицинской машины продолжил движение и допустил еще одно столкновение с Toyota Corolla Axio.