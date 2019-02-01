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01.02.2019 08:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Международные спортивные игры "Дети Азии" на Сахалине поддержал МОК

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Патронат Международного олимпийского комитета получили I зимние Международные спортивные игры "Дети Азии".

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
На Сахалине "Детей Азии" оденут в новую форму

Соответствующее письмо за подписью спортивного директора МОК Кита Макконнела поступило в оргкомитет игр, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Это дает право использовать на соревнованиях олимпийскую символику. Президент Международного комитета игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко заявил, что поддержка МОК, которую в очередной раз получило состязание, подтверждает, "что детские соревнования могут быть популярными и востребованными".

Первые зимние игры "Дети Азии" пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля. Участниками соревнований станут 1197 спортсменов из 20 стран. Будет разыгран 91 комплект медалей по восьми видам спорта: лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи, сноуборд, прыжки с трамплина.

Напомним, летние игры "Дети Азии" традиционно проводятся в Якутии.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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