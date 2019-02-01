На Камчатке появился первый мусороперерабатывающий завод

На Камчатке начал работу первый высокотехнологичный завод по переработке мусора. Он может принять до 120 тысяч тонн отходов в год. На стадии проектировки уже находится второй конвейер, способный сортировать до 200 тысяч тонн мусора.

Запуск предприятия поможет улучшить экологическую обстановку в краевом центре.

- 120 тысяч тонн - это серьезная мощность, которая дает уверенность в стабильном с точки зрения экологии будущем Петропавловска-Камчатского. Этот инвестиционный проект имеет стратегическое значение для столицы Камчатки, - прокомментировал губернатор региона Владимир Илюхин.

Завод построен резидентом свободного порта Владивосток. Компания уже инвестировала в проект более 120 миллионов рублей, а к концу года сумма вложений достигнет 180 миллионов рублей.

По словам главы предприятия Дмитрия Белова, сначала они планировали перерабатывать вторсырье, но столкнулись с проблемой его доставки на полуостров. Тогда решили работать с местным мусором.

Твердые коммунальные отходы будут делить на пластик, картон, бумагу, цветные, черные металлы и стекло. Первый пойдет на производство полимерной песчаной плитки для закрытия электрокабелей. Стекло послужит вместо песка для этих же целей.

- Из бумаги и картона делаем топливные брикеты. Цветной металл обработки не требует. Мы рассчитываем, что через месяц к нам придет установка для переработки автомобильных шин. Из них мы будем получать резиновую крошку, добавлять к ней полимеры и производить дорожные плиты. Благодаря своей упругости и износостойкости их можно использовать вместо бетона и даже асфальта, - рассказал Дмитрий Белов.

Справка "РГ"

Сейчас на главный полигон Петропавловска-Камчатского ежегодно свозят 180-200 тысяч тонн отходов. Перерабатывать уже находящийся на свалке мусор завод не сможет, поэтому полигон со временем придется рекультивировать. Камчатский край вошел в список немногих дальневосточных регионов, которые не стали откладывать "мусорную" реформу.