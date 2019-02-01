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01.02.2019 18:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутске опровергли отказ в обучении русских детей

Текст: Антон Валагин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В администрации Якутска опровергли появившиеся в СМИ сообщения об отказе в приеме в новую школу русскоговорящих детей. Ранее информацию об этом распространили некоторые региональные и федеральные медиа.

Карантин во всех школах Якутска продлен по 8 февраля

- В национальную школу "Айыы кыьата" идет прием на обучение всех детей по прописке, как того требует закон. На сегодня в общей сложности подано 112 заявок, из них 79 - на якутском языке обучения, 33 - на русском, - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Права всех детей должны быть защищены и реализованы в соответствии с законом, подчеркнули в мэрии.

Школа "Айыы кыьата" на 550 мест открылась в 203 микрорайоне Якутска в декабре 2018 года. В городе работает 51 школа, пять из них имеют статус национальных. В 27 школах создано 425 классов с якутским языком обучения, в них занимаются 12 тысяч детей. По сравнению с прошлым учебным годом количество национальных классов увеличилось на 45.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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