В Якутске опровергли отказ в обучении русских детей

В администрации Якутска опровергли появившиеся в СМИ сообщения об отказе в приеме в новую школу русскоговорящих детей. Ранее информацию об этом распространили некоторые региональные и федеральные медиа.

- В национальную школу "Айыы кыьата" идет прием на обучение всех детей по прописке, как того требует закон. На сегодня в общей сложности подано 112 заявок, из них 79 - на якутском языке обучения, 33 - на русском, - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Права всех детей должны быть защищены и реализованы в соответствии с законом, подчеркнули в мэрии.

Школа "Айыы кыьата" на 550 мест открылась в 203 микрорайоне Якутска в декабре 2018 года. В городе работает 51 школа, пять из них имеют статус национальных. В 27 школах создано 425 классов с якутским языком обучения, в них занимаются 12 тысяч детей. По сравнению с прошлым учебным годом количество национальных классов увеличилось на 45.