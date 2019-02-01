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01.02.2019 09:02
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Приморье вывели породу морозоустойчивых и миролюбивых пчел

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки вывели новую породу пчел, которую назвали "Дальневосточная". Они уже запатентовали породу и получили допуск для использования в России.

Фото: Sazhnev A.S. / Zootaxa
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Как сообщает официальный сайт Дальневосточного отделения РАН, пчелы новой породы способны производить больше меда и воска - на 25 и 30 процентов соответственно.

По информации автора селекционного достижения, заведующего лабораторией пчеловодства, кандидата сельскохозяйственных наук Максима Шарова, пчелы хорошо переносят морозы, адаптированы к суровым погодным условиям с резкими перепадами температур, отличаются миролюбием.

Следующая задача, которая стоит перед селекционерами, - создание племенного репродуктора для производства чистопородных маток и семей, для реализации пчеловодческим хозяйствам.

История пчеловодства Дальнего Востока началась относительно недавно - около 150 лет назад. Пчел разных пород на окраину России везли из центральных регионов страны и Украины. В пути выживали самые сильные и выносливые особи. Их дальнейшее развитие обусловлено скрещиванием пород, происходившим на фоне суровых климатических условий, географической изоляции. В результате получилась новая сильная и работоспособная пчела, которую теперь ученые улучшили с помощью многолетней селекционной работы.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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