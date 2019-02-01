В Башкирии перевернулся школьный автобус

В Учалинском районе Башкирии на 16-м километре автодороги Учалы-Ахуново-Карагай перевернулся школьный автобус, за рулем которого находился 65-летний местный житель. Об этом сообщил начальник УГИБДД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.

На данный момент известно, что при опрокидывании автобуса пострадали двое девятиклассников и женщина, сопровождавшая школьников. Им оказана медицинская помощь.

Всего в салоне находились девять детей. Их разводили по домам. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия работают полицейские, которые уточняют подробности ДТП.