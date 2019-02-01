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01.02.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии перевернулся школьный автобус

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Учалинском районе Башкирии на 16-м километре автодороги Учалы-Ахуново-Карагай перевернулся школьный автобус, за рулем которого находился 65-летний местный житель. Об этом сообщил начальник УГИБДД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.

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На данный момент известно, что при опрокидывании автобуса пострадали двое девятиклассников и женщина, сопровождавшая школьников. Им оказана медицинская помощь.

Всего в салоне находились девять детей. Их разводили по домам. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия работают полицейские, которые уточняют подробности ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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